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14 сентября, 12:34

Культура

Петровский путевой дворец подготовил новогодние представления по русским сказкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Петровский путевой дворец подготовил новогоднюю программу для юных посетителей, вдохновленную русскими сказками. Представления пройдут в формате игры-путешествия, передает портал мэра и правительства столицы.

Оформление залов воссоздаст стиль иллюстраций художника Ивана Билибина. На площадках дворца развернутся тематические зоны: народные забавы, творческие мастер-классы и вертепный театр. Завершится путешествие живой старинной музыкой.

Гостям предложат несколько интерактивных станций. На "Бранном поле" юные витязи займутся безопасным историческим фехтованием на войлочных мечах и метанием огромных мягких камней. В тире "Царевна-лягушка" опытный инструктор научит детей стрелять из настоящего лука и рогатки.

В "Тереме расписном" откроется мир русских ремесел. Там можно будет расписать деревянные ложки, украсить кокошники бисером и стеклярусом, а также освоить вышивку крестиком. На станции "Ярмарка", расположенной внутри дворца, дети скатятся с деревянной горки, поиграют в "снежки" и научатся играть на ложках.

В дворцовой гостиной покажут вертепный спектакль "Сказка о золотом петушке". Произведение писателя Александра Пушкина прозвучит в прочтении народного артиста СССР Олега Табакова.

Затем детей ждут в Круглом зале Петровского путевого дворца. Там они будут водить хоровод с Дедом Морозом и услышат традиционные колядки и духовные стихи. Исполнят их два коллектива: ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин" и ансамбль старинной музыки "Узорика".

Программа стартует 25 декабря. Она рассчитана на детей от 3 до 11 лет. Расписание и билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

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