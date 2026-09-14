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14 сентября, 13:34

Происшествия

Крыша детсада загорелась в Севастополе после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Крыша детского сада загорелась в Севастополе после отражения атаки беспилотников на город, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, возгорание кровли произошло в детсаду "Маяк детства" на территории образовательного центра "Бухта Казачья". На момент инцидента все дети находились в укрытии. Полная эвакуация воспитанников и персонала продолжается, также ведется тщательная проверка всех помещений.

При этом пожар был оперативно локализован силами пожарных подразделений Черноморского флота. Граждан призвали сохранять спокойствие и не распространять непроверенные сведения.

До этого из-за падения вражеских БПЛА в садовых товариществах Севастополя загорелись два частных дома. В районе Максимовой дачи сдетонировал беспилотник, из-за чего загорелся частный дом в одном из СНТ. Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской, а в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание еще одного дома в садовом товариществе.

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