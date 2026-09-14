Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан

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Российские туроператоры отмечают увеличение интереса к осеннему отдыху в Узбекистане, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Осень считается лучшим временем для посещения Узбекистана, поскольку в этот период спадает жара и устанавливается комфортная погода. Традиционно в это время растет спрос, и нынешний год не стал исключением: россияне бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Например, в одной из компаний ежедневно бронируют экскурсионные туры в Узбекистан на сентябрь – ноябрь. Спрос год к году увеличился на 15%, осень продается стабильно, без резких колебаний.

В свою очередь, директор по связям с общественностью Дарья Домостроева отметила, что востребованы и классические маршруты, и короткие туры. При этом ключевым фактором является цена, поэтому самые популярные программы – сбалансированные по стоимости и насыщенности.

В другой компании бронирования Узбекистана выросли на 65% по сравнению с прошлой осенью. Заместитель директора компании Оксана Булах пояснила, что на показателях сказалось увеличение ассортимента по направлению и расширение гостиничной базы за последние годы.

По уточнению РСТ экскурсионные туры в Узбекистан за год подорожали на 5–10%. Тур на пять дней без учета транспортных расходов будет стоить от 76,8 тысячи рублей на двоих, на неделю – от 100,9 тысячи, на 10 дней – от 153,5 тысячи рублей.

Как добавили в пресс-службе, Узбекистан занимает 14% в общем объеме бронирований экскурсионных туров на осень, являясь одним из наиболее востребованных направлений вместе с Белоруссией, Санкт-Петербургом и Калининградской областью.

Основной спрос по-прежнему остается на классические экскурсионные туры: программы продолжительностью 7–8 дней, в которые входят достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также знакомство с гастрономией региона (дегустация плова, гиждуванских шашлыков) и ремеслами (посещение семьи потомственных керамистов).

Ранее Ассоциация туроператоров России проинформировала, что бронирования туров в Абхазию на сентябрь и октябрь превышают показатели прошлого года приблизительно на 19%. Осенью отельеры Абхазии уже начали менять тарифы, однако основное снижение цен отмечается после 15 сентября – обычно скидки равны 10–15% от основного тарифа, а в ряде отелей проживание стоит на 30–35% меньше.

