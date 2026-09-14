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14 сентября, 13:23

Культура

Умерла балерина Лилия Сабитова

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Народная артистка России, балерина Лилия Сабитова скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщили РИА Новости в ее окружении.

Сабитова родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. В 1971 году она выпустилась из Ташкентского хореографического училища, а в 1972-м стажировалась в Московском хореографическом училище под руководством педагога Лидии Меньшовой. Вернувшись в Ташкент, артистка вошла в балетную труппу Узбекского театра оперы и балета имени Навои, однако вынуждена была покинуть сцену из-за тяжелой травмы.

После двухлетнего лечения, в 1974 году, Сабитову приняли в "Москонцерт". Спустя время она стала солисткой группы "Камерный балет", которую создал ее будущий супруг Станислав Власов. Именно в этот период началась ее балетмейстерская деятельность.

В 1990 году балерина возглавила коллектив "Московский Государственный Театр Балета Лилии Сабитовой" в качестве художественного руководителя. В 2000-м театр переименовали в театр балета "Московия".

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