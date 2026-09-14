В Минобрнауки заявили, что генеративный ИИ станет основой образования к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 70% исследовательских и студенческих работ на всех уровнях образования будут проводиться при помощи генеративного интеллекта уже в ближайшее время. Об этом, ссылаясь на научную работу, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках Международного фестиваля молодежи на сессии "Фундамент будущего: какое образование всегда актуально".

"Собственно, исследование 2024 года, а мы с вами понимаем, что это уже сегодня массово происходит", – цитирует его РИА Новости.

Министр также привел прогноз, согласно которому более 60% вузов к 2030 году внедрят гибридную операционную модель, которая сочетает в себе физические и виртуальные возможности для реализации институциональной миссии.

Ранее ученикам 5–11-х классов разрешили применять искусственный интеллект (ИИ) в учебном процессе для поиска информации. Для начальной школы, с 1-го по 4-й класс, самостоятельное использование ИИ учениками не допускается. В 5–9-х классах педагог может разрешить применять сервисы искусственного интеллекта.

При этом учитель вправе ограничить использование технологий ИИ при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа.

