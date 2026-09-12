Минпросвещения: школьники 5–11-х классов могут применять ИИ для поиска информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Ученикам 5–11-х классов разрешено применять искусственный интеллект (ИИ) в учебном процессе для поиска информации, следует из методических рекомендаций Минпросвещения России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Для начальной школы, с 1-го по 4-й класс, использование ИИ учениками самостоятельно не допускается. В 5–9-х классах педагог может разрешить применять сервисы искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.

Ученикам 10–11-х классов, помимо перечисленного, разрешено использовать ИИ в проектной и исследовательской деятельности: для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания визуальных материалов для представления результатов исследований.

При этом учитель вправе ограничить использование технологий ИИ при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.

Кроме того, применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьником планируемых результатов обучения.

Ранее репетитор по физике Азат Адеев заявил, что нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ. При этом они могут стать полезным помощником для отработки первой части экзамена.