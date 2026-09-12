Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 12:47

Политика

Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока еще не обсуждался

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MAXIM SHIPENKOV

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Известиям", что вопрос о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в США пока не обсуждался.

Ушаков также отметил, что российские эксперты уже работают над согласованием документов предстоящего саммита.

По предварительным данным, встречу G20 по энергетике в Хьюстоне, запланированную на 14–16 сентября, посетит представитель Минэнерго РФ.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил , что хочет официально пригласить Путина на мероприятие. Он заявлял, что участие президента РФ было бы полезным.

Однако премьер Италии Джорджа Мелони высказала недовольство по поводу инициативы Трампа. По ее словам, сейчас настало время для западных стран потребовать от президента РФ предпринять шаги навстречу, а не наоборот.

Читайте также


политика

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика