Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока еще не обсуждался

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Известиям", что вопрос о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в США пока не обсуждался.

Ушаков также отметил, что российские эксперты уже работают над согласованием документов предстоящего саммита.

По предварительным данным, встречу G20 по энергетике в Хьюстоне, запланированную на 14–16 сентября, посетит представитель Минэнерго РФ.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил , что хочет официально пригласить Путина на мероприятие. Он заявлял, что участие президента РФ было бы полезным.

Однако премьер Италии Джорджа Мелони высказала недовольство по поводу инициативы Трампа. По ее словам, сейчас настало время для западных стран потребовать от президента РФ предпринять шаги навстречу, а не наоборот.

