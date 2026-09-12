Концерн УВЗ отправил в войска эшелон танков Т-90М и Т-72Б3М

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"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал армии партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, оснащенных усовершенствованной всеракурсной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Боевые машины, отправленные военным в преддверии Дня танкиста, оборудованы улучшенной системой защиты. В пресс-службе отметили, что работа над повышением защищенности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов и пожеланий танкистов с передовой.

Там также подчеркнули, что очередная отправка в преддверии праздника подтверждает стабильное выполнение производственных задач в условиях растущих объемов выпуска и постоянного совершенствования конструкции боевых машин.

Ранее Воздушно-космическим силам России передали партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли весь цикл заводских испытаний. Летчики тестировали машины в разных режимах.