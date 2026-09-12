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12 сентября, 12:01

Происшествия

Гость отеля в Москве получил срок за выброшенную из окна бутылку просекко

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Москве приговорил гостя столичного отеля к 1,5 года лишения свободы за выброшенную из окна пустую бутылку из-под просекко. Это следует из судебных материалов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Из документов следует, что в 2025 году мужчина, находясь в отеле в центре Москвы, выбросил из окна две пустые бутылки из-под просекко. Одна из них попала в голову девушке, отдыхавшей на веранде ресторана в соседнем доме. Пострадавшей был причинен легкий вред здоровью, ей наложили швы.

По словам очевидцев, бросавший сидел на подоконнике, разговаривал по телефону и употреблял спиртное. Вскоре его задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Мужчина признал вину, возместил ущерб и принес извинения потерпевшей. Он заявил, что не собирался причинять вред, а просто выбрасывал пустые бутылки, поскольку в отеле запрещено распивать спиртное.

Суд, однако, указал, что своими действиями фигурант "публично демонстрировал пренебрежение принятыми обществом правовыми и нравственными нормами, противопоставлял себя окружающим, демонстрировал пренебрежительное отношение к ним". В итоге его приговорили к 1,5 года колонии общего режима. Позднее апелляционная инстанция признала это решение законным.

Ранее жители московского района Отрадное жаловались на соседей, которые выбрасывают мусор из окон. По их словам, уже два года на газоне перед домом часто лежат игрушки, посуда, лекарства, коробки и одежда.

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