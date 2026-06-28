28 июня, 22:11Политика
Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия РФ в G20
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати" (G20).
В распоряжении указано, что председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ назначен представитель российского лидера по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпу Дениса Агафонова.
Помимо этого, в комиссию вошли представители Кремля, МИД и Минпромторга, а также:
- Минэкономразвития;
- Минсельхоза;
- Минэнерго;
- Минфина;
- Минцифры;
- Минприроды;
- Минобрнауки;
- Минпросвещения;
- Минтруда;
- Минздрава;
- Центробанка.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет официально пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря этого года. Он добавлял, что еще не отправлял приглашение, однако указывал на то, что присутствие российского президента было бы очень полезным.