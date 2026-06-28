Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия РФ в G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати" (G20).

В распоряжении указано, что председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ назначен представитель российского лидера по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпу Дениса Агафонова.

Помимо этого, в комиссию вошли представители Кремля, МИД и Минпромторга, а также:

Минэкономразвития;

Минсельхоза;

Минэнерго;

Минфина;

Минцифры;

Минприроды;

Минобрнауки;

Минпросвещения;

Минтруда;

Минздрава;

Центробанка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет официально пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря этого года. Он добавлял, что еще не отправлял приглашение, однако указывал на то, что присутствие российского президента было бы очень полезным.

