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28 июня, 22:11

Политика

Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия РФ в G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати" (G20).

В распоряжении указано, что председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ назначен представитель российского лидера по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпу Дениса Агафонова.

Помимо этого, в комиссию вошли представители Кремля, МИД и Минпромторга, а также:

  • Минэкономразвития;
  • Минсельхоза;
  • Минэнерго;
  • Минфина;
  • Минцифры;
  • Минприроды;
  • Минобрнауки;
  • Минпросвещения;
  • Минтруда;
  • Минздрава;
  • Центробанка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет официально пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря этого года. Он добавлял, что еще не отправлял приглашение, однако указывал на то, что присутствие российского президента было бы очень полезным.

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