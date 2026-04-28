28 апреля, 15:25

Политика

США не допустили члена делегации РФ до подготовительных мероприятий G20

США не допустили члена российской делегации до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20. Об этом на заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, сообщает aif.ru.

Дипломат уточнил, что у представителя делегации РФ была виза, также ему выдали бейдж.

"А потом оказалось, что не прошли этапы согласования. В общем, это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены", – сказал Биричевский.

Он выразил надежду, что демарш окажет влияние на американцев, иначе России придется прибегнуть к более жестким мерам, вплоть до бойкота мероприятий.

Ранее СМИ писали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует официально пригласить Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря. В Кремле уточнили, что решение о присутствии российского лидера на мероприятии еще не принято.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею Трампа пригласить президента РФ на саммит.

