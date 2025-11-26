Трамп заявил, что ЮАР не пригласят на саммит G20 в США

Фото: depositphotos/actionsports

США не выдаст приглашение Южно-Африканской Республике (ЮАР) на следующий саммит G20, который пройдет в 2026 году в американском штате Флорида. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

США не приняли участие в последнем саммите G20 в ЮАР, поскольку, как утверждает Трамп, правительство этой страны не хочет признавать или решать проблему нарушений прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев.

"Говоря более прямо, они убивают белых людей и произвольно позволяют отбирать у них фермы. Возможно, хуже всего то, что скоро уходящая с рынка газета New York Times и фейковые СМИ не скажут ни слова против этого геноцида. Вот почему все лжецы и притворщики из радикальных левых СМИ уходят с рынка!" – написал лидер США в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп рассказал, что по завершении саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в группе старшему представителю американского посольства, который присутствовал на церемонии закрытия.

"ЮАР не получит приглашение на саммит G20 2026 года, который пройдет в великом городе Майами, штат Флорида. Южная Африка продемонстрировала миру, что она не является страной, достойной членства где-либо, и мы с немедленным вступлением в силу прекращаем все выплаты и субсидии в ее пользу", – заключил Трамп.

Ни один представитель американского правительства не присутствовал на саммите G20 в ЮАР. Трамп заявлял, что этой стране больше не место в "Большой двадцатке". По его словам, в Южной Африке якобы царит коммунистическая тирания.

Американский лидер неоднократно обвинял власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Одновременно с этим мировые СМИ продолжают игнорировать эту тему, жаловался Трамп.