Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 23:38

Политика

Трамп заявил, что ЮАР не пригласят на саммит G20 в США

Фото: depositphotos/actionsports

США не выдаст приглашение Южно-Африканской Республике (ЮАР) на следующий саммит G20, который пройдет в 2026 году в американском штате Флорида. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

США не приняли участие в последнем саммите G20 в ЮАР, поскольку, как утверждает Трамп, правительство этой страны не хочет признавать или решать проблему нарушений прав человека, которым подвергаются африканеры и другие потомки голландских, французских и немецких поселенцев.

"Говоря более прямо, они убивают белых людей и произвольно позволяют отбирать у них фермы. Возможно, хуже всего то, что скоро уходящая с рынка газета New York Times и фейковые СМИ не скажут ни слова против этого геноцида. Вот почему все лжецы и притворщики из радикальных левых СМИ уходят с рынка!" – написал лидер США в соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп рассказал, что по завершении саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в группе старшему представителю американского посольства, который присутствовал на церемонии закрытия.

"ЮАР не получит приглашение на саммит G20 2026 года, который пройдет в великом городе Майами, штат Флорида. Южная Африка продемонстрировала миру, что она не является страной, достойной членства где-либо, и мы с немедленным вступлением в силу прекращаем все выплаты и субсидии в ее пользу", – заключил Трамп.

Ни один представитель американского правительства не присутствовал на саммите G20 в ЮАР. Трамп заявлял, что этой стране больше не место в "Большой двадцатке". По его словам, в Южной Африке якобы царит коммунистическая тирания.

Американский лидер неоднократно обвинял власти ЮАР в геноциде белых фермеров. Одновременно с этим мировые СМИ продолжают игнорировать эту тему, жаловался Трамп.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика