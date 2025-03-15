Госсекретарь США Рубио объявил посла ЮАР персоной нон-грата

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Посол Южно-Африканской Республики Эбрахим Расул объявлен в США персоной нон-грата. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Эбрахим Расул – политик, разжигающий расовую ненависть, который ненавидит Америку и ненавидит президента Трампа. Нам нечего с ним обсуждать, и поэтому он считается персоной нон-грата", – написал Рубио в соцсети X.

Ранее СМИ сообщали, что Рубио после прибытия в канадскую провинцию Квебек на саммит глав МИД государств "Большой семерки" (G7) расстелили красную ковровую дорожку, которая вела к луже.

Журналисты усмотрели в таком жесте намек на напряженность между странами. Они также предположили, что американского госсекретаря встретили не слишком тепло на заседании министров.