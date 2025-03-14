Госсекретарю США Рубио расстелили в Канаде красную дорожку, ведущую в лужу

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Прибывшему в Канаду американскому госсекретарю Марко Рубио перед самолетом расстелили короткую красную дорожку, ведущую к луже. Об этом сообщает The Mirror US.

"Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, на что намекает небольшая красная дорожка, расстеленная по его прибытии", – отметило издание.

В материале указывается, что в таком жесте можно усмотреть намек на напряженность между странами.

Саммит глав МИД государств "Большой семерки" (G7) проходит с 12 по 14 марта в канадской провинции Квебек.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что суверенитет страны не подлежит обсуждению и спорам. По ее словам, канадцы нервничают, когда кто-то смеется над суверенитетом их страны. Оттава ждет, что это даже "обсуждать не будут, тем более смеяться", подчеркнула дипломат.

Американский президент Дональд Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

