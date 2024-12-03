Fox News: Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил ему, что страна может стать 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на телеканал Fox News.

Как отметили источники телеканала, Трамп в разговоре с Трюдо в поместье Мар-а-Лаго сказал канадском премьеру, что сразу после инаугурации хочет ввести ввозные пошлины в размере 25%. Трамп считает такой вариант развития возможным в случае, если Канада не будет оказывать помощь в ограничении потока нелегальных мигрантов в США через границу.

На слова Трюдо о том, что такое повышение пошлин на товары негативно отразится на канадской экономике, Трамп ответил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США.

Также во время этой встречи Трюдо пообещал Трампу усилить меры безопасности на границе Канады и США. В свою очередь, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сказал, что страна закупит дополнительные БПЛА и полицейские вертолеты. Более того, для охраны границы будут переброшены дополнительные сотрудники охраны, добавил он.