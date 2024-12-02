Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе Канады и США

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с одержавшим победу на президентских выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит меры безопасности на границе двух стран. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Канады сообщает телеканал CBC.

"Трюдо пообещал усилить безопасность на границе Канады и США и, в частности, сказал Трампу, что увеличит количество вертолетных патрулей", – указано в сообщении.

Кроме того, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан поделился, что Канада закупит дополнительные беспилотники и полицейские вертолеты, а также перебросит дополнительных сотрудников для охраны границы.

Ранее сообщалось, что Трамп провел "хороший" разговор с Трюдо после угроз республиканца ввести 25% пошлины на товары из Канады. Во время беседы они обсудили торговлю и безопасность границ.

Трамп ранее пригрозил, что введет пошлины против Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в США. Кроме того, политик угрожал ввести тарифы и против Мексики, а также Китая.