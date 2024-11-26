Reuters: Трамп после угроз 25% пошлинами "хорошо" поговорил с Трюдо

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Избранный президент США Дональд Трамп провел "хороший" разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после угроз республиканца ввести 25% пошлины на товары из Канады. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Во время беседы они обсудили торговлю и безопасность границ. Инсайдер также добавил, что политики планируют оставаться на связи.

Официально об их переговорах заявлено не было, однако вице-премьер Канады Христи Фриланд и министр общественной безопасности Доминик Леблан выпустили совместное заявление, в котором заверили, что Оттава уделяет должное внимание безопасности на границах.

Они подчеркнули, что Канада и США имеют одни из самых крепких и тесных отношений. Кроме того, взаимодействие стран на сегодняшний день они назвали "сбалансированным и взаимовыгодным, особенно для американских рабочих".

Заявление о введении пошлины из Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в США Трамп сделал в ночь на 26 октября. Он уточнил, что под санкции подпадет и Мексика.

Кроме того, республиканец также пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% и на товары из Китая, заявив, что тарифы будут действовать, пока не решится проблема наркотрафика из КНР.