Трамп заявил о намерении "разъединить" Россию и Китай

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Кандидат на пост американского лидера от республиканцев Дональд Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР. Трансляция была доступна на портале журналиста.

"Байден (президент США Джо Байден – Прим. ред.) объединил их. Это позор. <...> Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", – подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Штатам не нужен военный конфликт с Россией. В случае победы на выборах он пообещал незамедлительно обратиться к Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом о начале переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Выборы на пост президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. От Демократической партии официально выдвинута Камала Харрис.

