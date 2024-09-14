Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

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Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подчеркнул, что Штатам не нужен военный конфликт с Россией. Он высказался об этом в пятницу, 13 сентября, во время своего выступления в Лас-Вегасе, штат Невада.

"Голосуя за (кандидата в президенты США от демократов. – Прим. ред.) Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого", – цитирует политика ТАСС.

При этом, по словам Трампа, проголосовав за Харрис, граждане страны выберут возвращение призыва на военную службу. Политик утверждает, что его соперница намерена возобновить эту меру, чтобы "призвать детей американцев и отправить их на войну, которой не должно было быть".

Вместе с тем в ходе своего выступления кандидат неоднократно заявлял о своих планах по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он сделает это еще до своей инаугурации.

Кроме того, в случае победы на выборах Трамп пообещал незамедлительно обратится к Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом о начале переговорного процесса.

План Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, сообщил ранее напарник политика по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Кроме того, он отметил, что кандидат в президенты собирается предоставить РФ гарантии нейтрального статуса Украины.