Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку конфликта и нейтралитет

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План экс-президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине заключается в заморозке боевых действий по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины. Об этом заявил напарник Трампа по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в интервью на YouTube-канале Shawn Ryan Show.

По его словам, Украина в рамках этого плана сохранит свою независимость и суверенитет, однако откажется от присоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода.

Финансировать восстановление Украины, согласно плану Трампа, будут частично Германия и прочие страны Евросоюза, добавил Вэнс. Он указал на то, что за все время конфликта Европа "недофинансировала" Киев, в то время как американские налогоплательщики взяли на себя большую часть затрат. Вместе с тем, подметил Вэнс, все хотят завершения этого кризиса, который сказывается на ценах на энергоносители.

Какие-либо еще подробности плана Трампа Вэнс не привел.

Дональд Трамп во время теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис вновь заверил, что в случае переизбрания сможет завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США.

По словам политика, если он победит на предстоящих выборах в США, он сделает звонок Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, после чего сделает так, чтобы обе стороны пришли к соглашению.

Харрис раскритиковала заявления Трампа, обвинив его в желании отказаться от помощи Украине. По ее словам, экс-президент США в случае переизбрания не будет отстаивать интересы Киева.