Харрис заподозрили в использовании наушников на дебатах против Трампа

10 сентября состоялись первые предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Примерно за два часа политики успели обсудить в том числе Владимира Путина, Украину и внутренние проблемы, не раз при этом переходив на личности. Кому эксперты и зрители отдают победу и почему дебаты назвали предвзятыми, расскажет Москва 24.

"Нация в упадке"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Первые теледебаты между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и представительницей демократов, действующим вице-президентом Камалой Харрис, состоялись вечером 10 сентября в эфире телеканала ABC. Продлились они примерно два часа.

Вопросы участникам задавали два модератора, а на ответы было по две минуты (причем микрофон у каждого политика должен был включаться только на это время). Еще две минуты давали на отражение критики соперника плюс минута для дополнительных разъяснений. Публику в зал решили не пускать.

Дебаты начались с того, что Харрис подошла к Трампу пожать руку. По данным СМИ, подобных жестов кандидаты в президенты США не делали с 2016 года. Однако во время споров любезности закончились, и претенденты на Овальный кабинет не раз переходили на личности. В том числе, при дискуссии вокруг украинского конфликта.

Харрис, в частности, упрекнула Трампа, что если бы тот сейчас был президентом США, Владимир Путин "уже сидел в Киеве и присматривался к остальной Европе, начиная с Польши".

"Благодаря работе, которую я и другие проделали, мы объединили 50 стран для поддержки Украины в ее справедливой обороне, и благодаря нашей поддержке, благодаря противовоздушной обороне, боеприпасам, артиллерии, джавелинам, танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит как независимая и свободная страна", – заявила она.



Фото: AP Photo/Alex Brandon

Трамп же вновь заявил о готовности завершить конфликт в кратчайшие сроки и опять упрекнул администрацию пока еще действующего президента Джо Байдена в том, что боевые действия в принципе стали возможными.



(для завершения конфликта. – Прим. ред.) : поговорю с одним, с другим, соберу их в одном месте. Этих событий никогда бы не было. Байден понятия не имел, как с ним (Путиным. – Прим. ред.) разговаривать, как это остановить, и теперь есть миллионы погибших. И ситуация становится только хуже – это может привести к Третьей мировой войне.

Дональд Трамп кандидат в президенты США Что я сделаю: поговорю с одним, с другим, соберу их в одном месте. Этих событий никогда бы не было. Байден понятия не имел, как с нимразговаривать, как это остановить, и теперь есть миллионы погибших. И ситуация становится только хуже – это может привести к Третьей мировой войне.

При этом кандидат от республиканцев уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в конфликте. А вот Харрис дала понять, что собирается придерживаться прежнего курса на поддержку Киева. И даже призналась, что передавала Владимиру Зеленскому разведданные перед началом СВО, не став уточнять, какие именно.

Также оба кандидата 12 раз произнесли имя Владимира Путина, из которых восемь пришлось на Трампа. Говорил он чаще и о России, и об Украине – девять и шесть упоминаний соответственно, в то время как Харрис сделала это два и пять раз.

Кроме того, кандидаты обменялись взаимными упреками по поводу конфликта Израиля и ХАМАС, состояния американской экономики и проблем с миграцией в США. По мнению Харрис, мировые лидеры смеются над Трампом, а некоторые представители военного руководства якобы называли его "позорищем".

В свою очередь, ее оппонент упомянул, что Владимир Путин поддержал Байдена и Харрис, потому что их администрация является "слабой". При этом Трамп спросил, почему демократы во власти за 3,5 года не сделали ничего из тех предложений по улучшению жизни американцев, которые продвигают сейчас.





Дональд Трамп кандидат в президенты США Мы нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире.

После завершения нынешних дебатов в США уже заговорили о следующих: предварительно, они могут состояться в эфире телеканала Fox News в октябре 2024 года. Сами же выборы пройдут 5 ноября.

"ABC, вы мусор!"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

После прошедших дебатов в штабе Камалы Харрис царит "праздничное настроение", сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее советников. По их словам, кандидат от демократов показала отличное владение темами и не раз смогла вывести Дональда Трампа из себя. Харрис признали лучшей и зрители телеканала: по результатам опроса, за нее отдали свои голоса 44%, а за представителя республиканцев – 40%.

Объявила Харрис победительницей и газета The Wall Street Journal. По мнению авторов издания, она вынудила оппонента попасться во все ее ловушки и высказываться о его прошлых обидах и неудачах. Это поставило Трампа "в оборонительную позицию", сказано в публикации.

Газета The New York Times также написала, что республиканец "казался злым и защищался", а демократ в целом смогла донести до зрителей свою четкую и ясную позицию. Однако, по мнению издания, мощного завершающего удара ни с одной стороны так и не последовало.





из материала газеты The New York Times Несмотря на обилие острых моментов, кажется, так и не случился нокаут, который мог бы кардинально изменить динамику накануне очень напряженных выборов в ноябре.

Однако в Сети указали на то, что Харрис могла попытаться обойти правила дебатов: якобы на ее ушах были сережки, которые напоминают модель беспроводных наушников, написал музыкант Джонни Кинг на своей странице в соцсети X и для сравнения опубликовал скриншот. Правда, в комментариях не все пользователи поддержали артиста, заявив, что аксессуары на самом деле не очень похожи.



Фото: x.com/Jonnie King

Также сам Трамп после эфира заявил журналистам, что модераторы ABC были "очень несправедливыми" по отношению к нему.

"По сути, это было трое против одного", – отметил кандидат в президенты.

Предвзятость модераторов отметил и миллиардер Илон Маск, хотя и признал, что Харрис превзошла его ожидания.





Илон Маск бизнесмен Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства. Тем не менее, в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше.

Новости мира: в США состоялись дебаты Дональда Трампа с Камалой Харрис

С критикой на ведущих обрушились и в аккаунте телеканала ABC. Зрители обратили внимание, что модераторы регулярно перебивали Трампа и чаще задавали ему острые вопросы, в то время как с Харрис они вели себя менее радикально.

"Худшие модераторы, которых я когда-либо видел. Это были не дебаты, а организованная засада против одного из кандидатов", – подчеркнула одна из пользовательниц.

"Я смотрел это представление. Ваши модераторы были откровенно предвзяты. Вы мусор!" – поддержал другой комментатор.

"ABC потерпела самое большое поражение в дебатах. Враг народа!" – отметил еще один американец.

Также многих пользователей возмутило, что предвзятость к Трампу никто даже и не пытался скрывать. И потребовали еще один раунд дебатов, но уже на равных условиях.

