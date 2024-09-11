В США начались дебаты между Трампом и Харрис

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Первый раунд предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис стартовал в США. Трансляция мероприятия ведется на сайте ABC News.

Каждому из участников дебатов будет предоставлено по две минуты на ответы вопросов экспертов и столько же на опровержение аргументов оппонента. В начале дебатов Трамп и Харрис обменялись рукопожатиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что Кремль не планирует следить за дебатами между Трампом и Харрис. По его словам, ожидать чего-то от этих дебатов – это дело американских избирателей.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что раз американский лидер Джо Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Президент РФ также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.