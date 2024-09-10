Песков заявил, что в Кремле не планируют смотреть дебаты между Трампом и Харрис

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Кремль не планирует следить за дебатами между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", – заявил он.

Ранее Песков сообщил, что дела США не находятся в приоритете у Владимира Путина, так как для него важнее забота о россиянах и стране. Однако тогда он отметил, что Кремль собирается поддерживать Камалу Харрис в предвыборной гонке.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что в период проведения выборов в США Россия может только наблюдать за процессом.

