Песков заявил, что дела США не находятся на верхних строчках в повестке дня Путина

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Дела США не находятся в приоритете у Владимира Путина в его повестке дня, так как для него важнее забота о россиянах и стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, что подразумевал Путин, когда накануне на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с иронией заявил о поддержке кандидата на пост президента США Камалы Харрис после выхода из президентской гонки американского лидера Джо Байдена.

"Модератор задала Путину вопрос, он ответил на этот вопрос", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль не будет помогать западным коллегам расшифровывать тон высказываний президента РФ по поводу Харрис. Пресс-секретарь главы государства считает, что зарубежные коллеги должны самостоятельно осмыслить высказывание Путина.

"Давайте не будем их лишать такой возможности", – призвал Песков.

Подытоживая, представитель Кремля заявил, что Россия и Путин до сих пор являются неотъемлемой частью политической борьбы в США.

На Восточном экономическом форуме российский президент сказал, что раз Байден посоветовал своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Путин также оценил ее смех, указав на то, что если он такой заразительный, то, следовательно, у нее все хорошо.

В свою очередь, немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его заявления о поддержке кандидатуры Харрис. Однако кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа смутил комментарий российского лидера. Он признался, что не знает, как на это реагировать.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии США по итогам формального голосования официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны на общенациональном съезде в Чикаго.

