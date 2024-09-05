05 сентября, 22:20Политика
Трампа смутил ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис
Фото: 123RF/palinchak
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Владимира Путина о поддержке его соперницы Камалы Харрис на предстоящих выборах, передает ТАСС.
Трамп признался, что не понимает, что именно нужно говорить из-за комментария Путина.
"Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу", – заявил политик.
Выступая на заседании ВЭФ, Путин заявил, что ранее фаворитом Москвы на выборах лидера Соединенных Штатов Америки являлся действующий глава США Джо Байден. Однако он снялся и рекомендовал оказать поддержку вице-президента Камале Харрис. Путин подчеркнул, что Россия последует совету Байдена. Следом глава РФ заметил, что фаворитов президентской гонки в США должны выбирать сами граждане Америки.
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