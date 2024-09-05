Трампа смутил ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Владимира Путина о поддержке его соперницы Камалы Харрис на предстоящих выборах, передает ТАСС.

Трамп признался, что не понимает, что именно нужно говорить из-за комментария Путина.

"Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу", – заявил политик.

Выступая на заседании ВЭФ, Путин заявил, что ранее фаворитом Москвы на выборах лидера Соединенных Штатов Америки являлся действующий глава США Джо Байден. Однако он снялся и рекомендовал оказать поддержку вице-президента Камале Харрис. Путин подчеркнул, что Россия последует совету Байдена. Следом глава РФ заметил, что фаворитов президентской гонки в США должны выбирать сами граждане Америки.