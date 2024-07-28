Медведев заявил, что Россия не вмешивается в американские выборы

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Россия не вмешивается в президентские выборы в США, но и не питает иллюзий по поводу будущего. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Кого выберут, того и выберут, вопрос к выборщикам", – передает его слова ТАСС.

Политик отметил, что РФ предоставит будущему американскому президенту шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность. Однако, по его словам, большого оптимизма нынешняя ситуация не внушает. Кроме того, Медведев признался, что не видит в американском истеблишменте ни одной серьезной и ответственной персоны, с которой можно было иметь дело и вести коммуникацию.

Замглавы Совбеза также уточнил, что выход действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки не изменит политику США.

"Я по образованию юрист, а не доктор. Трудно оценить, что происходит в голове у человека, чей мозг поражен старческими изменениями, деменцией и нарастающим слабоумием. Поэтому о личных мотивах президента США не скажу ничего, да это уже и не важно", – сказал Медведев, говоря о причинах выхода Байдена из предвыборной кампании.

По мнению политика, заправляющее всей политикой Штатов "глубинное правительство" окончательно убедилось, что делать ставку на Байдена бессмысленно. Он предположил, что "марионетку сейчас заменят что-то поновее и поактивнее".

Действующий президент США, продолжил Медведев, стал "хромой уткой" и в последние полгода президентства может творить что угодно под диктовку окружения, ведь разбираться с проблемами все равно будет преемник. Он возложил вину на Запад за то, что обстановка в мире стала максимально напряженной.

"Очень надеюсь, что мир за эти полгода окончательно не рухнет, а "красную кнопку" выжившему из ума, недееспособному старику нажать не позволят. Надежда умирает последней", – добавил политик.

Однако и Байден, и вице-президент Камала Харрис в качестве кандидатов в президенты США с точки зрения России все равно плохи, подчеркнул зампред Совбеза и уточнил, что они оба некомпетентны. Он считает, что "никто из них не в состоянии быть действительно ответственным мировым лидером, даже занимая главный пост в одном из мировых ядерных держав".

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.

Сама Харрис официально заявила о своем участии в президентских выборах и готовности к дебатам с экс-президентом США Дональдом Трампом.