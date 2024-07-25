Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом

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Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что готова к дебатам с бывшим лидером страны Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома сообщает РИА Новости.

"Меня спрашивают о дебатах, и я скажу вам, что готова к дебатам с Дональдом Трампом. Я согласилась на проведение дебатов 10 сентября, как было согласовано ранее", – заявила она.

Между тем команда Трампа заявила, что пока что не может обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Сам бывший президент США сообщал, что хочет провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на площадке телекомпании ABC и объяснил это предвзятостью ABC.

Харрис при этом считает, что Трамп "пошел на попятную". Старший советник Трампа Джейсон Миллер, в свою очередь, пообещал, что дебаты обязательно состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку.

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден отказался от переизбрания на пост главы государства 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.