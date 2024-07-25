Байден заявил, что поступился амбициями по переизбранию ради блага демократии США

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Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам по поводу своего отказа от переизбрания на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", – сказал он.

Байден заявил, что для него настало время передать эстафету молодому поколению и призвал сограждан поддержать вице-президента США Камалу Харрис на выборах главы государства. Он назвал Харрис способной и заявил, что она была для него невероятным партнером.

Глава Белого дома также отметил, что величие США состоит в том, что страной правят не короли или диктаторы, а люди. Он заявил, что сама идея Америки находятся в руках людей и призвал граждан действовать сообща, чтобы сохранить демократию.

Президент США отказался от переизбрания 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Он также пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

Харрис уже набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах.

