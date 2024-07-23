AP: Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

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Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут в стране в ноябре, передает агентство Associated Press.

Согласно подсчетам агентства, Харрис уже поддержали 2 471 делегат. По правилам Демократической партии, чтобы получить возможность быть утвержденным кандидатом, необходимо набрать не менее 1 976 голосов.

В материале уточняется, что финальное распределение голосов и выдвижение кандидатуры произойдут на съезде партии в Чикаго, который планируется провести с 19 по 22 августа.

Президент США Джо Байден отказался от переизбрания от Демократической партии 21 июля. В качестве своей замены Байден поддержал кандидатуру Харрис и пообещал, что будет поддерживать ее в ведении предвыборной кампании.

