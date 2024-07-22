Песков: в Кремле не были удивлены выходу Байдена из предвыборной гонки

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В Кремле не были удивлены решением американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, события, происходящие в последние годы в США, научили ничему не удивляться. При этом политик добавил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Вашингтоне.

"Это все представляет для нас интерес, и, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире", – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера отказался оценивать решение Байдена, заявив, что это внутреннее дело Штатов, которое не может быть приоритетным для РФ. Песков отметил, что для Москвы очень важно будущее российско-американских отношений, которые, как он утверждает, переживают сейчас наихудший период в истории. Также политик напомнил, что при любых раскладах для России ключевым является достижение целей в зоне проведения спецоперации.

Байден объявил о снятии своей кандидатуры от демократической партии с грядущих президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года, 21 июля. При этом свои обязанности действующий президент США выполнит до конца.

В качестве замены своей кандидатуры на грядущих выборах Байден предложил вице-президента Штатов Камалу Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Между тем Харрис уже направила уведомление о выдвижении на должность президента США в Федеральную избирательную комиссию Штатов.

