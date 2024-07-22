Уведомление о выдвижении Камалы Харрис в президенты США поступило в избирком

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Уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства поступило в Федеральную избирательную комиссию страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно поступившей заявке, Харрис прекращает быть кандидатом на пост вице-президента.

По информации CNN, Харрис уже начала обзвон демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее выдвижение в качестве кандидата в президенты от партии.

Вместе с тем, как уточняют журналисты, вице-президент узнала о выходе действующего главы Белого дома Джо Байдена из гонки в тот же день, когда он выпустил заявление.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он подчеркнул, что так будет лучше для его партии и страны. Байден также заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис.

В МИД РФ отметили, что решение президента США выйти из предвыборной гонки опубликовано лишь в письменном виде, так что невозможно судить, принял ли он его сам.