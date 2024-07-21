Трамп заявил, что Байден войдет в историю как худший президент США

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Президент США Джо Байден войдет в историю как самый худший лидер Соединенных Штатов. Так кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал решение Байдена о выходе из гонки.

Кандидат в президенты дополнил, что сможет быстро устранить ущерб, нанесенный Америке за время президентства Байдена.

"Все, кто его окружал, включая его доктора и средства массовой информации, знали, что он не способен быть президентом", – прокомментировал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также утверждает, что вице-президента Камалу Харрис ему будет легче победить, чем Байдена, передает телеканал CNN.

Действующий президент США заявил, что выходит из гонки вечером 21 июля. По словам Байдена, так будет лучше для его партии и страны. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее. Американский лидер также поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов победить Трампа.