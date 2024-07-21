Обама воздержался от поддержки Харрис в качестве кандидата на пост президента США

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Бывший президент США Барак Обама воздержался от поддержки вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Демпартия "сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", сказано в заявлении Обамы, в котором отсутствует какое-либо упоминание Харрис.

Между тем телеканал NBC, ссылаясь на источники, утверждает что Обама не поддержал вице-президента, потому что собирается "играть роль объединяющего фактора между демократами по кандидатуре на замену Байдену".

В свою очередь, экс-президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддерживают Харрис в качестве кандидата на пост президента, сообщил бывший хозяин Белого дома в соцсети Х.

Вечером 21 июля действующий президент Америки Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. По словам лидера государства, так будет лучше для его партии и страны. Байден поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.