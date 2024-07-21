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21 июля, 22:23

Политика

Песков заявил, что до выборов президента в США многое может поменяться

Фото: ТАСС/SARAH YENESEL/EPA

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до выборов президента в США еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Он посоветовал набраться внимания и следить за тем, что будет дальше.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что для России в приоритете достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов в Соединенных Штатах.

Действующий президент Америки Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки вечером 21 июля. По словам лидера государства, так будет лучше для его партии и страны. Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Трамп, в свою очередь, назвал Байдена худшим лидером за всю историю США. Кандидат на пост президента подчеркнул, что Харрис ему будет еще легче победить, чем Байдена.

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