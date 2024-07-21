Захарова заявила, что судить о самостоятельности решения Байдена невозможно

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Решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки опубликовано лишь в письменном виде, так что невозможно судить, принял ли он его сам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Она утверждает, что это следствие "так называемой американской демократии". Захарова подчеркнула, что сейчас весь мир работает с документом, который был опубликован от имени Байдена. Однако это не было видео, голосовое сообщение или устное заявление, сделанное в присутствии журналистов, уточнила представитель МИД.

Захарова дополнила, что это решение было ожидаемо еще четыре года назад, во время предыдущей президентской кампании Байдена. По ее словам, американские обозреватели, "у которых еще была и профессия, и совесть", еще тогда говорили о ментальном состоянии Байдена.

Лидер США заявил, что выходит из президентской гонки вечером 21 июля. Он заверил, что так будет лучше для его партии и страны. Байден поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.