Трамп заявил, что готов к дебатам с Харрис или другим кандидатом от демократов

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов к участию в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Об этом он сообщил в интервью CBS.

Трамп подчеркнул, что на данный момент Демократическая партия еще не определилась официально, кто будет представлять ее сторону на предстоящих выборах. Тем не менее кандидат от республиканцев готов к дискуссии с любым из демократов.

Действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Американский лидер утверждает, что так будет лучше для его партии и страны. Он также поддержал кандидатуру Харрис в качестве своей замены.

По словам Трампа, Байден войдет в историю как самый худший лидер США. Вместе с тем экс-президент заверил, что сможет быстро устранить ущерб, нанесенный Америке за время президентства Байдена.