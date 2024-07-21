Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Киева и Европы

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Заявление лидера США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днем для Киева и Европы, так как они не любят кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Он утверждает, что демократическая партия США может до августа определиться со своим кандидатом на предстоящих выборах президента. Вряд ли это будет бывший госсекретарь Америки Хиллари Клинтон, поскольку она непопулярна, цитирует РИА Новости Джабарова.

По словам политика, самой популярной в партии является жена экс-президента Штатов Мишель Обама, но она не будет баллотироваться, так как понимает, "что может проиграть".

Кроме того, Джабаров считает отказ Байдена от участия в выборах ожидаемым, видно его состояние – "человек неадекватен". Первый удар он получил на дебатах, затем, когда произошло покушение на Трампа и было понятно, что демократы не вытянут эту гонку, заверил политик.

Джабаров отметил, что Байден в оставшийся ему срок на посту президента постарается использовать свои полномочия и помиловать сына Хантера, над которым идет суд.

Вечером 21 июля американский лидер заявил, что выходит из президентской гонки. По словам Байдена, так будет лучше для его партии и страны. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов победить Трампа.