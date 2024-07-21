Володин заявил, что Байден создал проблемы в мире и сейчас бежит до выборов

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Президент США Джо Байден создал проблемы во всем мире и поняв, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ американского лидера от предвыборной гонки.

Он также считает, что Байдена нужно привлечь к ответственности за развязанную войну на Украине, разрушение экономики европейских стран, санкционную политику против России и других государств.

"Его руки в крови", – цитирует РИА Новости Володина.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Байден, заявляя о выходе из президентской гонки, не уточнил, "куда именно" он выходит. Она утверждает, что необходимо начать расследование сговора американских СМИ и политиков, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента США.

Вечером 21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки. По словам президента, так будет лучше для его партии и страны. Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.