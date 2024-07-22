22 июля, 12:56Культура
"Симпсоны" предсказали приход Харрис на пост президента США
Фото: 123RF/sheilaf2002
Американский мультсериал "Симпсоны" предсказал приход вице-президента США Камалы Харрис на пост президента Соединенных Штатов после кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, передает "Газета.ру".
В Сети распространился мем, сравнивающий образ Харрис на инаугурации Байдена в 2021 году с Лизой Симпсон из эпизода сериала. По сюжету Симпсон стала первой женщиной – президентом Штатов после завершения президентства Трампа и столкнулась с дефицитом бюджета в качестве наследия от предшественника.
Действующий президент США Джо Байден 21 июля отказался от переизбрания на второй срок от Демократической партии. Он будет выполнять свои обязанности до конца срока.
В качестве своей замены Байден поддержал кандидатуру Харрис и призвал демократов победить Трампа. Затем Харрис отправила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Предвыборная кампания вице-президента Штатов за несколько часов после запуска собрала свыше 46 миллионов долларов.
Новости мира: вице-президент США Харрис готова заменить Байдена в президентской гонке