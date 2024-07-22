CNN: Байден вышел из президентской гонки после совещания с двумя советниками

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Нынешний американский лидер Джо Байден отказался от участия в президентской гонке после совещания с советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

По данным СМИ, советники предоставили президенту неоспоримую информацию, которая убедила его отказаться от борьбы за пост главы государства. Помимо изложения статистики по сбору пожертвований, Донилон и Рикетти заявили, что не видят шансов переизбираться.

Неожиданное объявление об уходе позволит создать видимость принятия решения на условиях Байдена и спасти его имидж, считают журналисты.

Байден отказался бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии 21 июля. При этом он останется президентом до конца своего срока.

Действующий американский лидер поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в качестве своей замены и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Позже Харрис направила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию страны.

В свою очередь, Трамп заявил о своей готовности участвовать в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что Демократическая партия пока официально не определилась, кто будет представлять ее сторону на выборах в ноябре.