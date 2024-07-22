Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, пожелав ему здоровья.

"Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты" – написал Медведев в своем телеграм-канале.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. По его словам, так будет лучше для его партии и страны. Глава государства также добавил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В МИД РФ отметили, что решение Байдена об уходе из гонки было опубликовано лишь в письменном виде. В связи с этим невозможно судить, принял ли он его сам.

Кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подчеркнул, что готов к участию в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от Демократической партии.