CNN: выход Байдена из президентской гонки не связан с состоянием его здоровья

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Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки не было связано с его состоянием здоровья. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"По словам чиновника, Байден не проходил никаких серьезных медицинских обследований – кроме ежедневных визитов к врачу, которые в последние дни были связаны с наблюдением за диагнозом COVID-19 – пока он размышлял о своем политическом будущем, и медицинские вопросы в конечном итоге не были проблемой", – говорится в статье издания.

21 июля Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Вместе с тем он добавил, что останется лидером государства до конца своего срока.

Действующий глава государства поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве своей замены и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

В свою очередь, Харрис направила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию США. Кроме того, по информации СМИ, она также начала обзвон демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее.