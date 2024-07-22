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22 июля, 04:22

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CNN: выход Байдена из президентской гонки не связан с состоянием его здоровья

В США заявили, что состояние здоровья Байдена не связано с его выходом из гонки

Фото: 123RF/palinchak

Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки не было связано с его состоянием здоровья. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"По словам чиновника, Байден не проходил никаких серьезных медицинских обследований – кроме ежедневных визитов к врачу, которые в последние дни были связаны с наблюдением за диагнозом COVID-19 – пока он размышлял о своем политическом будущем, и медицинские вопросы в конечном итоге не были проблемой", – говорится в статье издания.

21 июля Джо Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Вместе с тем он добавил, что останется лидером государства до конца своего срока.

Действующий глава государства поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве своей замены и призвал демократов победить кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

В свою очередь, Харрис направила уведомление о выдвижении на пост президента в Федеральную избирательную комиссию США. Кроме того, по информации СМИ, она также начала обзвон демократов в конгрессе, призывая их поддержать ее.

Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

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