Белый дом заявил, что Байден заразился коронавирусом

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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден прошел вакцинацию и усиленную терапию, в данный момент у него наблюдаются слабые симптомы.

"Он вернется в Делавэр, где пройдет самоизоляцию и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени", – сообщила Жан-Пьер.

В Белом доме пообещали регулярно информировать общественность о состоянии Байдена. В администрации США также опубликовали заметку от врача лидера Штатов.

"Президент поступил сегодня днем с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, а также общее недомогание. На первом мероприятии дня он чувствовал себя нормально, но, поскольку самочувствие не улучшилось, было проведено тестирование на COVID-19, и результаты оказались положительными", – говорится в документе.

Байден заявлял ранее, что согласится выйти из президентской гонки 2024 года, если врачи выявят у него какое-либо серьезное заболевание или иные проблемы со здоровьем.

Вместе с тем, как считает президент США, единственное, что приносит ему возраст, так это мудрость.