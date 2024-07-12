Bloomberg: в США усилились опасения по поводу ментального здоровья Байдена

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Ошибки президента США Джо Байдена, допущенные им во время выступления на саммите НАТО, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

В частности, глава Белого дома спутал украинского лидера Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а через несколько часов после этого по ошибке назвал своего предшественника Дональда Трампа вице-президентом страны. Эти оговорки вызвали насмешки в соцсетях. Пользователи заявили, что Байден перепутал сразу двух своих "главных врагов" с двумя своими союзниками.

Авторы статьи отмечают, что эти инциденты только усилили опасения по поводу способности Байдена возглавлять государство. По их словам, предвыборная кампания главы Белого дома снова оказалась под угрозой.

Представляя украинского лидера Владимира Зеленского в ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля, Байден назвал его "президентом Путиным". Однако глава государства быстро понял, что совершил ошибку, и поспешил исправиться. Он обратил внимание, что оговорился, поскольку "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Над оговоркой американского президента пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя эту ситуацию, дипломат назвала его "пророссийским кандидатом" и отметила, что Москва ждет доклад Госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов" и истерику со стороны бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о "нападении на американскую демократию".

