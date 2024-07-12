Захарова в шутку назвала Байдена "пророссийским кандидатом" после его оговорки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчет оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся, предоставив слово "президенту Путину" вместо Владимира Зеленского, сообщает RT.

Комментируя эту ситуацию, дипломат в шутку назвала его "пророссийским кандидатом".

"Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть – налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля", – сказала Захарова.

Теперь Россия ждет доклад Госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов", а также истерику бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о "нападении на американскую демократию", добавила она.

Джо Байден, представляя украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля, назвал его "президентом Путиным". Глава Белого дома быстро осознал свою ошибку и поправился. Он отметил, что оговорился, потому что "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Также Байден заявил, что пока не готов к прямому контакту с Владимиром Путиным, однако согласится на него, если российский президент выразит готовность к серьезному диалогу.

