Белый дом: США обсуждают с Киевом условия ударов по РФ, но "бить куда угодно" не позволят

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США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, однако о разрешении бить куда угодно речи не идет. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее группа высокопоставленных чиновников в Штатах и Европе, в том числе действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары украинской армии по РФ.

До этого СМИ сообщали о том, что российская сторона даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ.