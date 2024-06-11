GT: Россия решительно ответит на удары ВСУ по своей территории

Фото: Министерство обороны РФ

Россия даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ. Об этом сообщает издание Global Times.

Как считают авторы статьи, Киев в преддверии швейцарского саммита попытается продемонстрировать Западу свою преданность, желая добиться больше поддержки от Европы и США.

Однако российская сторона будет готова ответить активно и решительно, задействовав против Киева сочетание дипломатических и военных средств, уверены журналисты.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Позже Байден добавил, что Соединенные Штаты не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. По его словам, оружие США можно применять около украинской границы, чтобы наносить удары по другую сторону по определенным целям.

