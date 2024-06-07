AFP: Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов

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Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 миллионов долларов, сообщает агентство AFP.

По его данным, об этом американский лидер объявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее СМИ писали, что в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. При этом ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие. По его словам, ответ России на поставки Украине дальнобойного оружия может быть ассиметричным.

