Песков заявил, что поставки оружия Украине выводят напряженность на новый виток

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Каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. При этом ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств подчеркнул, что Россия обращает внимание на заявления со стороны представителей коллективного Запада по поводу планируемых поставок вооружения украинской стороне и считает их опасным шагом. Кроме того, президент отметил, что в стране слышат и все слова западных стран о разрешении наносить удары предоставленным ими оружием по российским территориям.

"Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию. Каждая новая поставка является новым витком эскалации, напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициировали", – подчеркнул Песков, сообщает газета "Известия".

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что РФ не оставит без последствий поставки западными странами оружия для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, Песков обратил внимание, что Запад услышал сигнал Владимира Путина о том, что Россия готова направлять оружие их противникам в качестве ответа на поставки Украине вооружений для обстрелов территории РФ.