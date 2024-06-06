Песков заявил, что поставки Западом оружия не останутся без последствий

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Россия не оставит без последствий поставки западными странами оружия для ударов по ее территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал заявление Владимира Путина о возможности симметричной поставки оружия противникам стран Запада для ударов по "чувствительным объектам".

"Эти последствия обязательно будут", – подчеркнул Песков.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что российское оружие может быть отправлено любому противнику Соединенных Штатов в качестве ответной меры на вооружение Украины. С его слов, некоторые европейские чиновники рассуждают так, будто они имеют право передавать любое оружие Киеву, а другие страны помогать России не могут. Медведев отметил, что конкретные регионы намеренно не озвучивались, так что ими могут быть все, кто считает США своими врагами.